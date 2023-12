Citizen Holdings Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Citizen":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Citizen Watch in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 856 JPY, was einer Differenz von -3,97 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 822 JPY entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) signalisiert ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -5,65 Prozent. Somit erhält die Aktie auf technischer Basis insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was auf eine "Gut"-Bewertung in der fundamentalen Analyse hindeutet.