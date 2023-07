Citius Quartalszahlen voraus: Analysten prognostizieren Umsatzrückgang und Verlustreduktion

Aktionäre des in Cranford, Vereinigte Staaten ansässigen Unternehmens Citius warten gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen für das 4. Quartal. Die Bekanntgabe der Umsatz- und Gewinnzahlen steht in nur noch 167 Tagen an. Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Citius Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Citius Aktie liegt bei 182,13 Mio. EUR. Dieser Wert wird kurz vor Börseneröffnung am Tag der Veröffentlichung der Zahlen sicherlich im Fokus stehen. Analysten gehen momentan davon aus, dass es zu einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal kommen könnte. Im 4. Quartal des vergangenen Jahres erzielte Citius einen Umsatz von 0,00 EUR, für das aktuelle Quartal wird ein Rückgang um voraussichtlich 0,00 Prozent auf 311,26 Tsd. EUR erwartet.

Auch beim bisherigen...