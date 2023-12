Citius Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Dividendenrendite der Citius-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 2,49) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse hat ergeben, dass die Citius Aktie momentan mit einem Relative Strength Index (RSI) von 76,3 als überkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI ist daher "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Citius Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -32,63 Prozent erzielt, was 41,4 Prozent unter dem Durchschnitt (8,77 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 20,26 Prozent, und Citius liegt aktuell 52,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich bei Citius in den vergangenen vier Wochen verschlechtert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da keine Zunahme oder Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.