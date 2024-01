Citius Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Analysten schätzen die Aktie von Citius langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten haben 1 die Aktie als "Gut" bewertet, während 0 eine neutrale und 0 eine negative Bewertung abgegeben haben. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Citius aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4 USD, was einer Erwartung von 425,62 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,761 USD liegt. Basierend auf diesen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Citius mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel, der bei 2,48 % liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Differenz 2,48 Prozentpunkte beträgt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Citius eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positiven und sechs negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Citius daher eine Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Citius mit -21,88 Prozent um mehr als 39 Prozent darunter. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnet eine mittlere Rendite von 8,72 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Citius mit 30,6 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.