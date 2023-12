Citius Aktie: Es geht auch anders!

Für Citius liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 4 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 406,97 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Citius-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt neun Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Citius. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung hat sich für Citius in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Citius bekommt dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Citius-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten auf eine neutrale Einstufung der Aktie hin. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Citius.

