Citius Aktie: Endlich geschafft?

Die Dividende von Citius liegt mit 0% unter dem Branchendurchschnitt für Arzneimittel, was einer Dividendenrendite von 2,54 Prozentpunkten unter dem üblichen Durchschnitt von 2,54% entspricht. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Der RSI für Citius liegt bei 34,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 48,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Citius mit 0,77 USD einen Abstand von -14,44% zum GD200 (0,9 USD) aufweist, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auf der anderen Seite liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 0,73 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +5,48% beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Citius-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Citius mit einer Rendite von -34,83% im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 29% darunter liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,65% in den vergangenen 12 Monaten, wobei Citius mit 25,18% deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Citius im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.