CitiusTech Healthcare Technology expandiert nach Europa und baut ein Global Delivery Model auf

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -CitiusTech Healthcare Technology Pvt. Ltd., ein führender Anbieter von Dienstleistungen, Lösungen und Plattformen im Bereich der Gesundheitstechnologie, gab die Expansion seiner Präsenz nach Warschau, Polen, bekannt. Dieser strategische Schritt wird CitiusTech dabei helfen, sein globales Liefermodell durch den Vorstoß in den europäischen Markt zu erweitern und seine Position im Bereich der Gesundheitstechnologie weiter zu festigen. CitiusTech hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden weltweit außergewöhnliche Technologielösungen für das Gesundheitswesen anzubieten. Das neue Büro wird sich auf Bereiche wie digitale Transformation, Produktentwicklung, Cloud-Services, Daten und KI konzentrieren.Rajan Kohli, CEO von CitiusTech, sagte: "Wir freuen uns, unsere Geschäftstätigkeit nach Polen auszuweiten, einem Land mit einem starken Talentpool und einer wachsenden Wirtschaft. Durch diese Expansion sind wir näher an unseren Kunden, können flexibler agieren und unser globales Bereitstellungsmodell ausbauen, um unseren derzeitigen Kunden eine bessere Erfahrung zu bieten. Darüber hinaus sind wir optimistisch, dass diese Expansion dazu beitragen wird, eine starke Grundlage für unser zukünftiges Wachstum In der europäischen Region zu schaffen."Das günstige Geschäftsumfeld von Polen, die staatliche Unterstützung und der Zugang zu Europa machen es zu einem attraktiven Ziel für Technologieunternehmen, die ihre Präsenz erweitern möchten. CitiusTech setzt sich weiterhin dafür ein, lokale Talente anzuwerben und zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen und zum Wachstum der lokalen Wirtschaft beizutragen.CitiusTech ist ein Partner der Wahl für die weltweit führenden Gesundheits- und Biowissenschaftsorganisationen, um digitale Innovationen zu beschleunigen, Geschäftstransformation voranzutreiben und branchenweite Konvergenz zu ermöglichen. Im Laufe der Jahre hat CitiusTech kontinuierlich in das Fachwissen des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften und die Technologie der nächsten Generation investiert, um Lösungen für digitale Transformation, Produktentwicklung, Gesundheits-Cloud, Datenmanagement, Analytik und KI zu liefern.Informationen zu CitiusTechCitiusTech Healthcare Technology Pvt. Ltd. ist ein führender Anbieter von digitalen Technologien und Beratungsdienstleistungen für Kostenträger, Anbieter, Medizintechnologie- und Biowissenschaftsunternehmen. Mit mehr als 8.500 Gesundheitstechnologie-Fachleuten weltweit treibt CitiusTech die digitale Innovation im Gesundheitswesen, die Geschäftstransformation und die branchenweite Konvergenz für mehr als 140 Organisationen durch Technologien, Lösungen und Produkte der nächsten Generation voran. Zu den Hauptschwerpunkten gehören Interoperabilität des Gesundheitswesens, sicheres Datenmanagement, Qualitäts- und Leistungsanalysen, wertorientierte Pflege, Patientenerfahrung, medizinische Bildgebung, vernetzte Gesundheit, Konvergenz zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern, Pflegekoordination und Gesundheitsmanagement für die Bevölkerung. Das hochmoderne Technologiewissen von CitiusTech, das tiefgehende Fachwissen im Gesundheitsbereich und der starke Fokus auf die digitale Transformation ermöglichen es Unternehmen im Gesundheitswesen und im Bereich der Biowissenschaften, sich neu zu erfinden, um bessere Ergebnisse zu erzielen, Wachstum zu beschleunigen, Effizienz zu steigern und letztendlich bedeutende Auswirkungen auf die Patienten zu erzielen. Folgen Sie CitiusTech auf Twitter oder LinkedIn.Medienkontakt:Saviera Barretto saviera.barretto@citiustech.com+91-8424917719Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2080281/CitiusTech_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/citiustech-healthcare-technology-expandiert-nach-europa-und-baut-ein-global-delivery-model-auf-301844469.htmlOriginal-Content von: CitiusTech, übermittelt durch news aktuell