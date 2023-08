Citigroup Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Kurs der Aktie Citigroup steht am 12.08.2023, 09:03 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 44.57 USD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Banken" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Citigroup auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Citigroup wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Citigroup auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Citigroup-RSI ist mit einer Ausprägung von 85,66 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 54,6, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Dividende: Derzeit schüttet Citigroup niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 133,38 Prozentpunkte (4,5 % gegenüber 137,87 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".