Citigroup Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index, RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Citigroup liegt bei 27,87, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 20 für die Citigroup, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Insgesamt erhält die Citigroup daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung für die Citigroup-Aktie ist aktuell "Neutral", basierend auf 5 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im vergangenen Monat liegen keine Analystenupdates zu Citigroup vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 56,09 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 12,56 Prozent vom letzten Schlusskurs von 49,83 USD bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Citigroup eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Citigroup-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,9 Prozent erzielt, was 4,52 Prozent unter dem Durchschnitt (5,42 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -3,67 Prozent, wobei Citigroup aktuell 4,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Citigroup in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Citigroup daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.