Citigroup Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Citigroup-Aktie kaum verändert. Daher wird die Aktie aufgrund dieser Erkenntnisse als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Citigroup daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Citigroup zeigt einen Wert von 92,58, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,24 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Citigroup-Aktie ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse ergab auch 2 "Schlecht"- und 4 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende wird Citigroup im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (139,16 %) mit einer Dividende von 4,13 % als niedriger bewertet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also aufgrund der verschiedenen Analysen eine eher negative Einschätzung der Citigroup-Aktie.