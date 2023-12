Citigroup Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über die Citigroup in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Es wurde deutlich weniger über die Citigroup diskutiert als normal, und auch die Aufmerksamkeit der Anleger nimmt ab. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Analysten schätzen die Aktie der Citigroup auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 5 Bewertungen als gut, 5 als neutral und 1 als schlecht eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Citigroup vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 56,09 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Citigroup derzeit bei 44,88 USD verläuft und der Aktienkurs selbst bei 50,86 USD liegt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein "Gut"-Signal, mit einer aktuellen Differenz von +14,68 Prozent.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Citigroup von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt jedoch eine "Gut"-Einstufung.

