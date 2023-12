Citigroup Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zu beurteilen. Bei der Citigroup-Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Citigroup zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Citigroup-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten, basierend auf 5 guten, 5 neutralen und 1 schlechten Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird bei 56,09 USD angesiedelt, was einer positiven Performance von 9 Prozent entspricht. Die Redaktion vergibt insgesamt das Rating "Gut" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Citigroup in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt eine "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe, was zu einer insgesamt "Neutral" Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Citigroup zeigt Werte von 27,91 und 26,69, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.