Citigroup Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Citigroup wird der 7-Tage-RSI auf 57,78 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 48,39 Punkte festgelegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Citigroup-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität über die Citigroup-Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Citigroup-Aktie mit 53,98 USD ein "Gut"-Signal aufweist, da er sich um +17,17 Prozent vom GD200 (46,07 USD) entfernt. Der GD50 liegt bei 52,14 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,53 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Citigroup-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Citigroup-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,44 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt der Finanzsektor-Aktien liegt sie jedoch 151414,52 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -1,12 Prozent, und die Citigroup liegt aktuell 8,56 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.