Citigroup Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Am 14.11.2022, 12:05 Uhr notiert die Aktie Citigroup an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 50.19 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Banken".

Unsere Analysten haben Citigroup nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Citigroup-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Citigroup-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Citigroup aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 60 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 19,55 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (50,19 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Citigroup somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Citigroup ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Citigroup-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,36, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 29,25, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Citigroup liegt mit einem Wert von 5,39 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 73 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 19,68. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".