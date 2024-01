Citigoldration Aktie: Das liegt auf Eis

Die Dividendenrendite für Citigold beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Citigold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,67 Prozent, was eine Underperformance von -2,12 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite des "Metalle und Bergbau"-Sektors darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Citigold um 2,12 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält Citigold auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Citigold zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25 Tage). Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist Citigold eine erhöhte Aktivität auf, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer positiven Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Citigold daher in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

