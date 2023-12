Citigoldration Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Gemäß unserer Bewertung ist Citigold im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beläuft sich auf 312,5, was einem Abstand von 539 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,89 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhalten wir eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Citigold in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -16,67 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -14,59 Prozent, wobei Citigold um 2,08 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Citigold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 58,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsaktivität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung gezeigt, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung abgegeben wird.

Zusammenfassend ergibt sich für Citigold eine Gesamtbewertung von "Schlecht" aufgrund der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung.

