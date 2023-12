Citigoldration Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Aktienkurs von Citigold verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,67 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -14,61 Prozent, was bedeutet, dass Citigold im Branchenvergleich um -2,06 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -14,61 Prozent, und Citigold lag 2,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Daher erhält Citigold in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citigold liegt aktuell bei 312,5 und übertrifft den Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) um 541 Prozent. Aufgrund dieser Überbewertung erhält Citigold eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In den letzten zwei Wochen wurde Citigold von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Citigold wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktivität und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Citigold blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Citigold bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

