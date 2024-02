Citigoldration Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Aktie von Citigold wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 312,5 liegt der Wert insgesamt 578 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 46,08 liegt. Das führt zu einer fundamentalen Analyse-Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Citigold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,67 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei -22,8 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,14 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -22,8 Prozent im letzten Jahr, was einer Überperformance von 6,14 Prozent entspricht.

Das Sentiment und der Buzz rund um Citigold haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Citigold liegt bei 25, was als überverkauft gilt und damit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

