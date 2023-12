Citigoldration Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citigold liegt derzeit bei 312,5 und ist damit um 541 Prozent höher als der Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 48. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Citigold in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Citigold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,67 Prozent verzeichnet. Der Branchendurchschnitt liegt bei -14,61 Prozent, was bedeutet, dass Citigold im Branchenvergleich um -2,06 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Im "Materialien"-Sektor betrug die Rendite -14,61 Prozent, und Citigold lag um 2,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der vergleichbaren Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich der Stimmungslage rund um die Aktie wurde sowohl das langfristige Stimmungsbild unter Investoren als auch die Anzahl der Beiträge im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Citigold blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Citigold liegt bei 44,44, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 57 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.