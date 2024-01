Citigoldration Aktie: Pleite oder Chance?

Die Aktie von Citigold hat in den letzten 12 Monaten eine Dividendenrendite von 0 % erzielt, was im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 6,55 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Citigold. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Citigold liegt auf 7-Tage-Basis bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 46,15, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Citigold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,67 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -15,28 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -1,39 Prozent im Branchenvergleich für Citigold und einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Aktie von Citigold gemäß den genannten Kriterien ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Dividendenrendite und den RSI, während sie im Sentiment und im Branchenvergleich als "Neutral" eingestuft wird.

