Citiccuritiesadr tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "CITIC SECURITIES":

Der Aktienkurs von Citic Securities hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +14,45 Prozent darstellt. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 3,94 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 17,59 Prozent verzeichnen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält Citic Securities in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der Relative Strength-Index (RSI) von 62,6 deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, während der RSI25 von 76,05 als negativ bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs ergibt ein "Neutral"-Rating, da der Aktienkurs um -3,82 Prozent über dem GD200 und um -4,88 Prozent über dem GD50 liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen deuten ebenfalls auf ein überwiegend negatives Stimmungsbild hin, da in den letzten zwei Wochen 7 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation festgestellt wurden.

Insgesamt zeigt sich, dass Citic Securities zwar in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance erzielt hat, jedoch gemischte Signale aus der technischen Analyse und ein überwiegend negatives Anleger-Sentiment zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führen.