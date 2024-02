Citic Securities Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse der Citic Securities zeigt, dass der aktuelle Kurs von 21,38 CNH um +5,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +0,09 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Citic Securities eingestellt waren. Es gab sieben negative Tage und nur einen positiven Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Citic Securities daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Bildes der Citic Securities in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Citic Securities liegt bei 20, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,51, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Anlegerstimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ein eher negativ geprägtes Bild für die Citic Securities.