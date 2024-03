Citic Securities Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Securities":

Die Citic Securities-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 21,33 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 20,8 CNH lag, was einer Abweichung von -2,48 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 20,49 CNH zeigt eine geringe Abweichung von +1,51 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Citic Securities-Aktie einen Wert von 62,03 für RSI7 und 47,38 für RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung, was das Gesamtranking des Relative Strength Indikators auf "Neutral" festlegt.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Meinungen in den sozialen Medien. Während überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, dominierten in den letzten Tagen vermehrt negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich die Citic Securities-Aktie als Outperformer, mit einer Rendite von 8,22 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Finanzen"-Sektor. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.