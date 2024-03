Citic Securities Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Securities":

Die Aktienanalyse der Citic Securities zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 20,8 CNH liegt, was +1,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -2,53 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht sowohl für die kurzfristige als auch für die langfristige Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Citic Securities im letzten Jahr eine Rendite von 3,51 Prozent erzielt, was 6,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -6,42 Prozent, wobei die Citic Securities aktuell 9,93 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Citic Securities-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 61 und der RSI der letzten 25 Handelstage steht bei 47,71. Somit erhält die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Citic Securities war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab eine positive Bewertung des Unternehmens. Jedoch wurden auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt lässt die Analyse der Citic Securities-Aktie darauf schließen, dass sie in der kurzfristigen und langfristigen Betrachtung neutral bewertet wird, während die Anleger-Stimmung positiv ausfällt.