Citic Resources Holdingsadr Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group AG":

Das Unternehmen Citic wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) als unterbewertet angesehen. Derzeit wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,24 gehandelt, was einem Abstand von 93 Prozent zum Branchen-KGV von 49,4 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält Citic eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Citic gemischte Bewertungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Citic daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Citic mit -10,54 Prozent mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -1,34 Prozent, wobei auch hier Citic mit 9,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Citic ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Citic. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.