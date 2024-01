Citic Resources Holdingsadr Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "CITIC RESOURCES":

Der Aktienkurs von Citic hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie um 3,44 Prozent höher liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -5,57 Prozent, und Citic liegt aktuell 4,09 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Citic mit 17,39 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Handelsunternehmen und Distributoren", der bei 6,32 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +11,07 Prozent zur Citic-Aktie. Aufgrund dieser positiven Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten zwei Wochen wurde über Citic in sozialen Medien neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält Citic auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Citic liegt bei 37,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 45,45 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".