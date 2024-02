Citic Resources Holdingsadr Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) von Citic, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 30, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Aspekten wird Citic im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 3,19 liegt, was einem Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,81 entspricht. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Citic im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,54 Prozent erzielt, was 14,4 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -9,55 Prozent, und Citic liegt aktuell 12,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird Citic von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, da sowohl die Diskussion in den sozialen Medien als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen neutral ausfallen.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Citic, mit positiven Bewertungen für den RSI und fundamentale Aspekte, jedoch einer schlechten Bewertung im Branchenvergleich und einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung.