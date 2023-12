Citic Offshore Helicopter, ist immer für eine Überraschung gut!

In den letzten beiden Wochen wurde Citic Offshore Helicopter von den Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. In den Kommentaren der letzten Tage wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird der Wert als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citic Offshore Helicopter beträgt 26. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" ist dies weder eine Unter- noch Überbewertung. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Citic Offshore Helicopter liegt bei 0,84 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,36 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Citic Offshore Helicopter eine Performance von 6,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 1,14 Prozent gestiegen sind. Somit liegt Citic Offshore Helicopter im Branchenvergleich um +4,98 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat der Wert eine Überperformance von 6,8 Prozent erzielt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

