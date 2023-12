Citic Offshore Helicopter Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Bei einer Dividende von 0,84 % ist die Ausschüttung von Citic Offshore Helicopter im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik (2,35 %) niedriger. Dies bedeutet eine Differenz von 1,51 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Citic Offshore Helicopter vor allem negativ diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen negative Kommunikation dominierte. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Citic Offshore Helicopter-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,35 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (8,1 CNH) weicht somit um -2,99 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Citic Offshore Helicopter im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,11 Prozent erzielt, was 6,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 0,59 Prozent, und Citic Offshore Helicopter liegt aktuell 5,52 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.