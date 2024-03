Citic Offshore Helicopter Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Aktienkurs von Citic Offshore Helicopter konnte in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 37,46 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um -8,62 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Citic Offshore Helicopter eine Outperformance von +46,09 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -14,59 Prozent, wobei Citic Offshore Helicopter um 52,06 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Citic Offshore Helicopter war zuletzt Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen haben sich die Diskussionen jedoch vor allem mit negativen Themen rund um Citic Offshore Helicopter befasst, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

In Bezug auf die Dividende weist Citic Offshore Helicopter derzeit eine Dividendenrendite von 0,76 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,26 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild zu Citic Offshore Helicopter hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies spiegelt sich in negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien wider, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Citic Offshore Helicopter.