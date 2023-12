Citic Offshore Helicopter Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Citic Offshore Helicopter hat eine Dividendenrendite von 0,84 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Luftfracht und Logistik"-Branche beträgt der Wert 2,36, was einer Differenz von -1,52 Prozent zur Citic Offshore Helicopter-Aktie entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Citic Offshore Helicopter von privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Technisch betrachtet ist die Citic Offshore Helicopter aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 30 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI 43, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Die Stimmung rund um Citic Offshore Helicopter hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.