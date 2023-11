Citic Heavy Industries Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index: Eine Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann mithilfe des prominenten Relative Strength-Index (RSI) vorgenommen werden. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25). Der RSI von Citic Heavy Industries beträgt 65, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 liegt bei 36,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte bei Citic Heavy Industries keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage der Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Citic Heavy Industries daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Citic Heavy Industries mit 6,63 Prozent um mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,23 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Citic Heavy Industries mit 6,4 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Citic Heavy Industries im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Zudem zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Unter dem Strich ergibt sich daher in der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut".