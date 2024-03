Citic Heavy Industries Aktie: Das hat Gewicht!

Der Aktienkurs von Citic Heavy Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Outperformance von +24,44 Prozent bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Citic Heavy Industries mit 24,46 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Citic Heavy Industries normal ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich führt. Ebenso verhält es sich mit der Rate der Stimmungsänderung, die kaum Änderungen aufweist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Citic Heavy Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,9 CNH. Der letzte Schlusskurs (4,19 CNH) weicht somit um +7,44 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Citic Heavy Industries-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung für Citic Heavy Industries in Bezug auf das Sentiment, die technische Analyse und den Relative Strength Index.