Citic Heavy Industries Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Citic Heavy Industries auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 32,84 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,68, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Die Anleger-Stimmung bei Citic Heavy Industries in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch zeigt eine Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien 5 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Citic Heavy Industries mit einer Rendite von 7,79 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -17,58 Prozent verzeichnete, liegt Citic Heavy Industries mit 25,37 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.