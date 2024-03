Citic Guoan Vine Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Citic Niya Wine-Aktie beträgt aktuell 31. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft und erhält ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 54,41, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Analyse der RSIs zu Citic Niya Wine ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Citic Niya Wine-Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Citic Niya Wine in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,82 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -23,6 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +9,79 Prozent für Citic Niya Wine bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -23,72 Prozent, wobei Citic Niya Wine um 9,9 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Citic Niya Wine im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Getränkebranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,86 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 1,86 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".