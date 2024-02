Citic Guoan Vine Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Die Citic Niya Wine-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 7,67 CNH erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 6,06 CNH, was einem Unterschied von -20,99 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 7,19 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-15,72 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citic Niya Wine mit 3021 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt die Aktie weder unter- noch überbewertet erscheinen, weshalb sie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Citic Niya Wine-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 9,82 Prozent erzielt, was 30,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Getränke" zeigt sich eine Überperformance von 30,23 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in Bezug auf den Aktienkurs insgesamt mit "Gut" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Citic Niya Wine überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Gut" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung für die Citic Niya Wine-Aktie.