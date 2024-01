Citic Guoan Vine Aktie: Reagiert die Aktie?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Citic Niya Wine eingestellt waren. Es gab fünf Tage lang hauptsächlich positive Themen in der Diskussion, ohne negative Äußerungen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Citic Niya Wine eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung, insgesamt also ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Citic Niya Wine. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat keine auffällige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst erhält Citic Niya Wine daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Beurteilung der Dynamik des Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Citic Niya Wine liegt bei 56,76, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt dies ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Citic Niya Wine im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Getränke eine Rendite von 0 % aus, was 1,7 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 1,7 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse der Anlegerstimmung, des Sentiments und des Relative Strength-Index sowie der Dividendenrendite zeigt ein gemischtes Bild für Citic Niya Wine, das insgesamt zu einer neutralen bis schlechten Bewertung führt.