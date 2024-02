Citic Guoan Vine Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citic Niya Wine liegt bei 3021 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Getränkebranche. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Citic Niya Wine diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Citic Niya Wine derzeit bei 7,7 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5,29 CNH und hat damit einen Abstand von -31,3 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist ebenfalls ein negatives Signal zu verzeichnen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Citic Niya Wine in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,82 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Getränkebranche im Durchschnitt um -20,06 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,89 Prozent für Citic Niya Wine. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei -20,19 Prozent, wobei Citic Niya Wine 30,01 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "gut"-Rating in dieser Kategorie.