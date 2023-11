Citic Guoan Vine Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. Für die Citic Niya Wine-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 64, was einer neutralen Bewertung entspricht. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage-Basis mit 27,27 bewertet, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis des RSI.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend der Aktie zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Citic Niya Wine-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 7,75 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wird der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage mit 7,87 CNH bewertet, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Jedoch trübte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat ein, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Citic Niya Wine-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Citic Niya Wine-Aktie auf Basis des RSI, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Buzz ein "Schlecht"-Rating.