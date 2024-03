Citic Guoan Information Industry Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Citic Guoan Information Industry-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,2 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,06 CNH liegt somit deutlich unter diesem Wert (Unterschied -6,36 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,08 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,96 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Citic Guoan Information Industry ein deutlicher Wandel hin zum Negativen. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung, während eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Aktie für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergibt überwiegend negative Meinungen über Citic Guoan Information Industry. Auch die Betrachtung von Handelssignalen führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 28) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 26) führen zu einer "Gut"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Citic Guoan Information Industry.