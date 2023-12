Citic Guoan Information Industry Aktie: Was bringt das neue Jahr?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. Dabei überwogen an einem Tag vor allem positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurde jedoch vermehrt positiv über das Unternehmen Citic Guoan Information Industry gesprochen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret wurden 6 "Gut"-Signale (bei 2 "Schlecht"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Citic Guoan Information Industry-Aktie beträgt aktuell 69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 51,92 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Citic Guoan Information Industry.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Citic Guoan Information Industry derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,27 CNH, während der Kurs der Aktie (2,28 CNH) um +0,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +0,44 Prozent und führt somit auch zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität der Anleger ergibt ein uneinheitliches Bild. Während es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wurde das Unternehmen jedoch mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating für die Citic Guoan Information Industry-Aktie.