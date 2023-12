Citic Guoan Information Industry Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmung und der Buzz um Citic Guoan Information Industry können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der Vergangenheit. Aktuell zeigt die Aktie nur eine geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Wert Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Citic Guoan Information Industry in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI), ein bekanntes Signal der technischen Analyse, betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI von 33,33 und einem RSI25 von 45,1 wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an einem Tag, während an fünf Tagen negative Kommunikation überwog. Die Anleger diskutierten verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Citic Guoan Information Industry, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Citic Guoan Information Industry bei 2,35 CNH liegt, was +3,07 Prozent Entfernung vom GD200 (2,28 CNH) entspricht, und somit als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,26 CNH, was zu einem Abstand von +3,98 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.