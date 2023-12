Citic Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Pacific":

Die Aktie der Citic hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 8,04 HKD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,39 HKD, was einem Unterschied von -8,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 6,97 HKD, was über dem letzten Schlusskurs (+6,03 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Citic eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um Citic wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,82 Prozent erzielt, was 5,55 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt -3,38 Prozent, und Citic liegt 5,21 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.