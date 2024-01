Citic Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Pacific":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet zeigt, dass die Stimmung für Citic in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Citic gezeigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Citic mit einer Ausschüttung von 9,38 % über dem Branchendurchschnitt von 6,32 % im Bereich Industriekonglomerate. Dies führt zu einer positiven Einstufung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der Kommentare und Beiträge zu Citic auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Haltung. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Citic diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citic bei 3,62, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,22 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer weiteren positiven Bewertung als "Gut".

Insgesamt wird die Aktie von Citic daher aufgrund der genannten Kriterien als "Neutral" eingestuft.