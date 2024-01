Citic Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Resources":

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Citic ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um eine zusätzliche Bewertung für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Citic weist mit einem Wert von 3,24 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren", und wird daher als unterbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV liegt bei 47,23, was einem Abstand von 93 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang hat Citic in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Citic im letzten Jahr eine Rendite von -1,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um 3,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -5,57 Prozent, wobei Citic aktuell um 4,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.