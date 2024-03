Citic Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Resources":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citic liegt bei 4,04, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 46 liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" relativ günstig. Daher erhält sie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Citic wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum spürbar, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Citic derzeit positiv bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt über dem Trendsignal, sowohl auf Basis des GD200 als auch des GD50. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein positives Rating.

Insgesamt kann Citic aufgrund des niedrigen KGVs und der positiven technischen Analyse eine positive Bewertung erhalten, während die Stimmung und Diskussionen neutral bleiben.