Citic Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Resources":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig ist. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" hat Citic ein KGV von 3,24, was 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" betrachtet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Citic neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Citic im letzten Jahr eine Rendite von -1,48 Prozent erzielt, was 3,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -5,57 Prozent, und Citic liegt aktuell 4,09 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt auf, dass der RSI der Citic bei 37,5 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 45,45 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.