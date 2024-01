CiticADR Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Bei Citic liegt der RSI bei 17,46, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 42,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie mit einem Rating von "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte Citic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,82 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt um -5,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,52 Prozent für Citic. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,47 Prozent, wobei Citic 7,29 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Anleger zeigten sich an zwei Tagen negativ gestimmt und überwiegend neutral an insgesamt vier Tagen. Negative Diskussionen über das Unternehmen Citic verstärkten sich in den letzten Tagen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Citic-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.