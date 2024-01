CiticADR Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer rot, was bedeutet, dass positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In jüngster Zeit diskutierten die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Citic. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche erzielte die Citic-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus dieser Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang von -5,07 Prozent, was bedeutet, dass Citic im Branchenvergleich eine Outperformance von +6,89 Prozent erzielt hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -4,97 Prozent, wobei Citic um 6,79 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Citic ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Citic-Aktie liegt bei 31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (47,84) zeigt ebenfalls, dass Citic weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Citic.

Die Dividendenrendite von Citic liegt bei 9,38 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Industriekonglomerate"-Branche verzeichnet eine Dividendenrendite von 6,34 Prozent, was bedeutet, dass Citic einen Unterschied von +3,04 Prozent aufweist. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.