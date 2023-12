Citi Trends Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Citi Trends wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 17,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass Citi Trends überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Citi Trends auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Die Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher "Neutral". Insgesamt erhält das Citi Trends-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Citi Trends-Aktie ein Durchschnitt von 20,58 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,06 USD (+21,77 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (24,14 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,81 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Citi Trends-Aktie. Citi Trends erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Citi Trends 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Spezialität Einzelhandel". Die Aktie wird daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Citi Trends als unterbewertet. Das KGV liegt mit 16,81 insgesamt 55 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 36,97 beträgt. Infolgedessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".